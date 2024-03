Jon Jones 'castiga' fã em desafio e o deixa de muletas; veja

Jon Jones é considerado por parte da comunidade do MMA o melhor lutador da história, mas, apesar do status, é alvo não só dos demais atletas. Recentemente, ao viajar para a Austrália e Tailândia, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do título do peso-pesado do UFC foi desafiado por um fã curioso em descobrir a força dos seus chutes baixos. Como não poderia ser diferente, 'Bones', mesmo dosando seu poder, causou estrago no rapaz.

Já no primeiro chute baixo, Jones fez o fã se desequilibrar, a ponto de dar um giro completo (veja abaixo ou clique aqui). Com a descarga de adrenalina, o jovem provocou o campeão do UFC, antes de receber o segundo ataque. Sem dar trégua, 'Bones' aplicou o segundo chute no valente amante de MMA e o fez ter tanta dificuldade de ficar de pé e andar, que o mesmo precisou utilizar muletas para se locomover. Ao final do desafio, o lutador, rindo, abraçou a vítima e reconheceu sua coragem.

Registro de Jones no MMA

Jon Jones, de 35 anos, é integrante do 'Hall da Fama' do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA. Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 27 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta' e Vitor Belfort.