Joanna Jedrzejczyk exalta entrada no Hall da Fama do UFC: "Uma grande honra"

Além dos grandes combates, o UFC 299 do último sábado (9) brindou os fãs de MMA com uma bela surpresa: a indução de Joanna Jedrzejczyk ao Hall da Fama da entidade. Durante a realização do evento com sede em Miami (EUA), a ex-campeã peso-palha (52 kg), que estava presente na arena, foi anunciada no seleto grupo do Ultimate. Após a surpresa, a polonesa explicou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, a sensação de se tornar a segunda mulher da história a receber tal honraria.

Sem esconder o sorriso, Joanna revelou que não esperava a notícia, uma vez que se aposentou há menos de dois anos do esporte. A polonesa foi incluída na 'Ala Moderna' do Hall da Fama, que homenageia os atletas que iniciaram suas carreiras após a unificação das regras do MMA, a partir dos anos 2000. Em seu auge, Jedrzejczyk marcou época e alcançou marcas significativas na companhia, como o recorde de defesas de título bem-sucedidas no peso-palha e o mais longo reinado na história da categoria, entre 2015 e 2017.

"Estou muito bem. É um prazer, uma grande honra. Um dos meus maiores sonhos naquela época, quando estava entrando no UFC, era me tornar campeã, defender o cinturão e lá vamos nós. É um novo capítulo. Me aposentei há um ano e meio e há alguns minutos me tornei membro do Hall da Fama do UFC. É um grande prazer, uma grande honra. Obrigado, Dana, Hunter. Obrigado a todos os funcionários e fãs do UFC, porque não há esporte sem os fãs. Foi uma honra para mim lutar para todos vocês. Não fazia ideia, foi uma grande surpresa, mas muito legal. Estou cheia de emoções, é uma sensação boa", explicou a polonesa.