Hall da Fama do UFC é hospitalizado em estado grave após salvar pais de incêndio

Ex-lutador de MMA, Mark Coleman possui diversos combates emblemáticos em seu cartel, mas, agora, se encontra na batalha mais difícil, já que sua vida está em jogo. Na manhã desta segunda-feira (11), o integrante do Hall da Fama do UFC ficou preso em um incêndio na casa de seus pais, em Ohio (EUA), e teve que ser levado às pressas para o hospital. A informação foi divulgada pelo site 'Full Send MMA' e confirmada pelo 'MMA Fighting'.

De acordo com a reportagem, Coleman, de 59 anos, agiu como um herói, já que conseguiu proteger e salvar seus pais do incêndio. Contudo, na tentativa de retornar à residência para salvar seu cachorro, o ex-campeão do UFC teve problemas para se safar e precisou ser transportado de helicóptero para o hospital mais próximo devido à inalação de fumaça. Atualmente, o estado de saúde de Mark é extremamente delicado, respirando com a ajuda de aparelhos.

Amigo pessoal de longa data de Coleman e também ex-lutador do UFC, Wes Sims utilizou suas redes sociais para atualizar sobre o caso. De acordo com o veterano do MMA, a casa dos pais de Mark pegou fogo na noite dessa segunda-feira (11). A causa do incêndio ainda não foi revelada pelo Corpo de Bombeiros, mas a residência foi considerada como 'perda total' após o fogo ser contido. O estado de saúde do Hall da Fama do UFC é grave.