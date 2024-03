Gilbert Durinho se pronuncia após derrota no UFC 299 e admite: "Vacilei"

Após um período de quase um ano afastado por conta de uma lesão no ombro, Gilbert Durinho voltou à ação no último sábado (9), mas acabou superado por Jack Della Maddalena no card principal do UFC 299, em Miami (EUA). Em seu primeiro pronunciamento após o revés, o lutador niteroiense manteve a serenidade ao analisar seu confronto contra o australiano, mas admitiu que cometeu um erro grave pouco antes de ser nocauteado.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Durinho ressaltou que sua preparação para o compromisso no UFC 299 foi bem feita e que se sentia bem no combate até se equivocar no terceiro assalto, abrindo a brecha que o rival precisava para liquidar a fatura. Ainda assim, o faixa-preta de jiu-jitsu evitou dar desculpas para justificar o resultado negativo e reconheceu os méritos do adversário.

"Me senti muito bem lá dentro! Fiz um treinamento muito forte para essa luta, estava afiado, fiz uma boa estratégia, mas vacilei, perdi posição e decidi entrar em queda em um momento errado. E isso faz a diferença na luta. Estava muito feliz de estar lá dentro! Obrigado meu oponente Jack pelo alto nível de competição, e parabéns pela vitória! Sem desculpas, só gratidão a Deus, a minha família, time, amigos, patrocinadores e fãs! Hora de descansar e aproveitar um tempo de qualidade com minha família. Daqui a pouco estou de volta", escreveu Durinho na legenda da publicação.