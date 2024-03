Durinho deixa top-5 dos meio-médios após derrota por nocaute no UFC 299

Page está na elite

Michael Page, ex-estrela do Bellator, fez sua estreia no UFC no último sábado e impressionou ao vencer Kevin Holland por decisão unânime. Como prêmio, o striker britânico já se encontra no top-15 dos meio-médios. Agora, 'MVP' é o número 13 da categoria. Por outro lado, o americano caiu um degrau no ranking do peso, parando no 14º posto.

Gamrot é top-5

Ex-campeão do KSW, Mateusz Gamrot vive grande fase no UFC. No show, o polonês virou a luta contra Rafael dos Anjos e conquistou a terceira vitória seguida, ao levar a melhor por decisão unânime. Dessa forma, 'Gamer' adentrou o top-5 do peso-leve (70 kg) da organização, sendo dono do quinto lugar, ultrapassando Michael Chandler. Já o brasileiro, ex-campeão da categoria, virou o número 12 dela.

Retorno de Phillips

Quem também se deu bem no UFC 299 foi Kyler Phillips. O americano passou com tranquilidade por Pedro Munhoz via decisão unânime e, assim, voltou a integrar o ranking do peso-galo (61 kg) da empresa, virando o 12º colocado. Por sua vez, o brasileiro, ao perder pela segunda vez seguida, foi parar no 15º lugar na tabela de classificação.