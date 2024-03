Duelo no boxe? Edmundo expressa desejo de lutar com Romário

A empreitada de figuras públicas nos esportes de combate tem se tornado um movimento cada vez mais comum no Brasil e no mundo. O mais recente caso de sucesso foi o protagonismo alcançado por Kleber Bambam em seu midiático combate contra o multicampeão de boxe Acelino Popó Freitas, há pouco menos de um mês. Na onda dos desafios inesperados, duas estrelas do futebol podem acabar entrando em rota de colisão: Edmundo e Romário.

Durante participação em uma live do canal 'Mundo Ed', Edmundo revelou sua vontade de resolver suas diferenças com Romário em um combate. De acordo com o 'Animal', como ficou conhecido durante sua vitoriosa carreira futebolística, o 'Baixinho' aparentemente não tem interesse no duelo. Durante suas respectivas trajetórias no mundo da bola, os ex-atacantes ficaram conhecidos - além dos inúmeros gols marcantes e das conquistas - por seus temperamentos fortes que culminavam até mesmo em brigas dentro de campo.

"Eu quero lutar com o Romário, mas ele não quer", revelou Edmundo, despertando prontamente o interesse dos mediadores da 'live' (veja abaixo ou clique aqui).