Dana White critica diferença de idade na luta de de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul

Exibição ou profissional?

A importante e já aguardada luta entre a celebridade e o ícone da modalidade deve ser liberada pela Comissão Atlética com caráter de exibição, devido à diferença de idade envolvendo os protagonistas da ação - caso parecido com o combate Evander Holyfield vs Vitor Belfort. O veterano tem 57 anos, enquanto 'The Problem Child' é 30 anos mais novo. Portanto, o resultado do duelo não deve valer para o cartel dos atletas.