Como vinho! Em boa fase no UFC, Philipe Lins celebra evolução aos 38 anos

Volta por cima nos meio-pesados

Vencedor do torneio peso-pesado da PFL em 2018, Philipe Lins estreou no UFC na mesma categoria, em 2020, mas acumulou duas derrotas em suas primeiras aparições no octógono mais famoso do mundo. Para dar a volta por cima, o potiguar voltou ao peso-meio-pesado, onde iniciou sua carreira no MMA profissional, e engatou uma sequência de quatro vitórias - a mais recente delas sobre Ion Cutelaba, no sábado, pelo card preliminar do UFC 299, em Miami (EUA).