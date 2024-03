Cara de Sapato de volta! PFL anuncia eventos que abrem a temporada de torneios em 2024

Na última segunda-feira (11), a PFL divulgou, através de suas redes sociais, os detalhes dos três primeiros eventos que abrem a temporada regular dos tradicionais torneios em 2024. Os shows serão disputados nos dias 4, 12 e 19 de abril e contam com a presença de uma série de atletas consagrados. Dentre eles, Antônio 'Cara de Sapato', campeão do 'GP' dos meio-pesados (93 kg) em 2021 e ex-participante do reality show Big Brother Brasil.

O brasileiro retorna à ativa contra o camaronês Simon Biyong no dia 12 de abril, em Las Vegas (EUA), conforme previsto pelo próprio no início do mês. O confronto entre os atletas abre o card principal do evento. A última aparição de 'Cara de Sapato' como lutador profissional foi em junho de 2022, quando derrotou Bruce Souto. Na mesma temporada, uma grave lesão afastou o paraibano do cage.

Estreia de Patricky 'Pitbull'

O show do dia 12 de abril também traz outro brasileiro de destaque em ação. Ex-campeão peso-leve (70 kg) do Bellator, Patricky 'Pitbull' faz sua estreia na PFL. O atleta potiguar encara o norte-americano Clay Collard em embate que também reforça o card principal do evento. O 'main event' da noite fica por conta da disputa entre Phil Davis e Robert Wilkinson.