Renato Moicano luta contra top-10 dos leves no UFC 300

Anteriormente, Dana White havia informado que faltava anunciar uma luta para fechar o card do UFC 300 e, agora, tal mistério foi solucionado. No grandioso evento da organização, programado para acontecer em abril, em Las Vegas (EUA), Renato 'Moicano' vai medir forças com Jalin Turner, em importante duelo válido pelo peso-leve (70 kg). A informação foi divulgada pela própria companhia durante a transmissão do seu show de número 299, no último sábado (9).

Sendo assim, o UFC 300 possui 13 lutas em seu total. Renato é o sétimo brasileiro escalado pela empresa para atuar no show. Nele, o atleta, que vive bom momento na carreira, busca a terceira vitória seguida no octógono para seguir subindo no ranking do peso-leve. Já o striker Turner também está em alta, após impressionar em dezembro, com o nocaute aplicado em Bobby Green. Vale pontuar que 'Moicano' é o número 13 da divisão, enquanto o americano se encontra no nono lugar.

Registro de 'Moicano' no MMA

Renato Carneiro, de 34 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o brasileiro ocupa a 13ª posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 18 vitórias, sendo dez por finalização, cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober e Jeremy Stephens.