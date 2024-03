Obstinada, Kayla Harrison justifica transição para o UFC: "Olimpíadas do MMA"

Após alcançar o topo do mundo no judô ao se tornar bicampeã olímpica em 2012 e 2016, Kayla Harrison busca repetir a façanha também no MMA. Para alcançar tal feito, ao menos na visão da americana, era preciso migrar para o UFC. Depois de construir sua carreira na PFL, onde conquistou o cinturão dos pesos-leves (70 kg), a judoca optou por mudar de ares e fechar um acordo com o Ultimate - organização a qual a faixa-preta comparou aos Jogos Olímpicos da modalidade.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Kayla reforçou seu desejo de ampliar ainda mais seu legado nos esportes de combate ao se tornar soberana no Ultimate, principal liga de MMA do mundo. Recém-contratada, a judoca estreia na entidade contra a ex-campeã Holly Holm, no centenário card do UFC 300, agendado para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).

"Sim, com certeza (o plano era vir para o UFC). Quando comecei no MMA, o objetivo sempre foi me tornar campeã do UFC. Tem sido um caminho longo, com muitos altos e baixos, alguns tropeços na jornada. Mas a meta sempre foi lutar na melhor organização. Estas são as Olimpíadas do MMA, entende? Quero ser campeã olímpica novamente (risos)", analisou a judoca americana.