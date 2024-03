Michael Page faz avaliação criteriosa após estreia vitoriosa no UFC: "Tenho mais para dar"

A estreia de Michael 'Venom' Page no UFC não poderia ter sido melhor. Diante do também especialista na trocação Kevin Holland, no card principal da edição de número 299, no sábado (9), o ex-astro do Bellator frustrou o rival com sua movimentação e levou a melhor na decisão unânime dos juízes. Porém, o próprio 'MVP' não parece ter ficado inteiramente satisfeito com sua performance.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Michael Page deu nota 6 para sua atuação no UFC 299. Criterioso, 'MVP' justificou sua avaliação ao ressaltar que tem potencial para apresentar uma versão ainda melhor dentro do octógono mais famoso do mundo.

"Vou dizer 6 (nota de 1 a 10 para o desempenho na estreia). Sim, apenas 6, porque eu sei o quão mais eu tenho para dar. Pode parecer duro, mas eu sei o que posso fazer. E se eu chegar aos oito, nove, dez, vocês vão saber (risos)", analisou Michael Page.