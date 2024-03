Fim da rivalidade? Joanna Jedrzejczyk se desculpa e agradece Cláudia Gadelha

Ao que tudo indica, uma das maiores rivalidades femininas nos esportes de combate em todos os tempos, entre Joanna Jedrzejczyk e Cláudia Gadelha, finalmente chegou ao fim. Pelo menos é o que propõe a polonesa, ex-campeã peso-palha (52 kg) e recentemente induzida ao Hall da Fama do UFC.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight nos bastidores do UFC 299, no sábado (9), Joanna Jedrzejczyk fez questão de colocar um ponto final no clima de animosidade que marcou sua relação com Cláudia Gadelha desde 2014. Bem-humorada após ser homenageada pelo Ultimate com uma vaga no Hall da Fama da entidade, a ex-campeã se desculpou e agradeceu a brasileira por tê-la ajudado a crescer - dentro e fora do octógono.

"Gadelha, obrigada por me tornar uma lutadora melhor, um ser humano melhor. Perdoe-me por tudo. Não vou pedir para você me perdoar (risos). Mas eu não quero te perdoar, e dizer isso, me perdoe por tudo. Foi um prazer. Você só me fez uma lutadora melhor, um ser humano melhor. Então, obrigada. Obrigada, Cláudia", agradeceu Joanna.