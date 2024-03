Dana White rasga elogios a Sean O'Malley: "Maior estrela na história do peso-galo"

A performance de Sean O'Malley no UFC 299 - dentro e fora do octógono - foi o bastante para convencer Dana White de que o atual campeão peso-galo (61 kg) é o maior nome da categoria em todos os tempos. Na coletiva de imprensa pós-show, o presidente do Ultimate não poupou elogios ao jovem astro americano, revelado pelo programa 'Contender Series'.

No sábado (9), O'Malley fez sua primeira defesa de cinturão e não deu chances para o desafiante Marlon Vera, na luta principal do UFC 299, vencendo na decisão unânime dos juízes. E, de acordo com o dirigente, não foi só dentro do octógono que 'Sugar' se destacou, sendo responsável também por ajudar no sucesso comercial do evento sediado em Miami, na Flórida (EUA).

"(Foi) A maior luta do peso-galo de todos os tempos. Baseado na energia, entusiasmo, bilheteria e pay-per-view. É, de longe, a maior luta da história na divisão dos galos. (...) Ele está a caminho (de alcançar o nível de estrelato de Conor McGregor). Ele é a maior estrela na história do peso-galo. Nós já podemos dizer isso", afirmou Dana.