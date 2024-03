Dana White minimiza surpresa ao analisar nocaute sofrido por Ngannou no boxe

Na última sexta-feira (8), na Arábia Saudita, Francis Ngannou conheceu sua segunda derrota no boxe. Em sua segunda aparição no ringue, o ex-campeão do peso-pesado do UFC enfrentou Anthony Joshua e acabou nocauteado brutalmente no segundo round. Como a queda do camaronês se tornou um dos principais assuntos na comunidade dos esportes de combate, Dana White também deu seu parecer sobre.

Ao ser questionado por um repórter sobre o que achou do resultado da luta Joshua vs Ngannou, o cartola não se mostrou surpreso. De acordo com Dana, o fato inusitado foi Tyson Fury não ter feito o mesmo com o camaronês, quando era grande favorito, e ter sofrido um knockdown. Portanto, o presidente da companhia deu a entender ser praticamente impossível para lutadores de MMA especialistas em boxe competirem de igual para igual no ringue contra pugilistas profissionais, ainda mais com os mesmos levando os desafios a sério, como foi o caso de 'AJ'.

"Eu vi pelas redes sociais. Indo para a luta contra Fury, se Fury treinasse para a luta e não aparecesse parecendo que engoliu Tyson Fury, provavelmente seria assim que a luta terminaria também. Vocês sabem como me sinto em relação ao crossover com o boxe. É assim que as lutas terminam, bem desse jeito", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-UFC 299, evento realizado no último sábado (9), na Flórida (EUA).