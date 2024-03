Dana White enaltece Poirier após nocaute no UFC 299: "Isso é o que faz de você uma lenda"

Dustin Poirier foi um dos principais destaques do UFC 299. No evento realizado no último sábado (9), na Flórida (EUA), o ex-campeão interino do peso-leve (70 kg) nocauteou o perigoso Benoit Saint Denis e tirou a invencibilidade do mesmo na categoria, impressionando parte da comunidade do MMA. Tanto que, na coletiva de imprensa pós-show, Dana White elevou a moral de 'The Diamond'.

Antes da luta acontecer, uma parcela dos fãs se mostrou preocupada com Poirier, visto que o mesmo sugeriu que essa poderia ser sua despedida do MMA. Além disso, o francês chegou para o duelo com cinco boas vitórias nos leves e sendo favorito, enquanto o veterano foi nocauteado por Justin Gaethje. Mesmo assim, o americano assumiu o risco de colocar a terceira posição no ranking em jogo contra 'God of War', número 12 nele. Portanto, como Dustin estava sob pressão, o cartola o enalteceu. De acordo com Dana, o resultado mostra que o atleta segue competitivo e reforça seu status de lenda do esporte.

"Todos ficaram tipo, 'Essa é uma luta ruim para Poirier'. Então, Poirier apareceu, disse que não assinou e todas essas coisas. Isso é o que faz de você uma lenda. Estas são lutas lendárias. Você enfrenta um cara selvagem, que parece que não pode vencer ou as pessoas pensam que você não pode vencer, mas você faz isso de forma espetacular. O estoque de Poirier disparou novamente. Na idade dele, com todas as coisas que ele fez e conquistou, veja o que conseguiu esta noite. Foi uma loucura. As pessoas estavam enlouquecendo. Poirier atingiu um nível totalmente diferente com essa luta", declarou o cartola.