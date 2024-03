Campeão Makhachev abre as portas para lutar contra Poirier no UFC

Tudo indica que Islam Makhachev tem um novo alvo em mente. Atento ao UFC 299, evento realizado no último sábado (9), na Flórida (EUA), o campeão do peso-leve (70 kg) da companhia aprovou a performance de Dustin Poirier e expressou o interesse em enfrentá-lo na sequência.

No show, 'The Diamond' se recuperou do revés para Justin Gaethje ao nocautear Benoit St-Denis depois de ter sofrido no primeiro round. Portanto, Makhachev, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), fez questão de elogiar Poirier, que defendeu o terceiro lugar no ranking dos leves. Como o americano mencionou seu nome e pediu para disputar o cinturão da categoria em junho, o campeão aceitou o desafio de pronto, respondendo com um 'aperto de mãos' para selar o acordo (veja abaixo ou clique aqui). No momento, o russo está sem adversário.

"Muito impressionante, Poirier", escreveu o campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.