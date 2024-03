Blaydes pede por disputa de título após nocaute em Malhadinho; campeão aceita desafio

"Não precisa me perguntar duas vezes. Estou dentro", escreveu Aspinall em sua conta no 'X', antigo Twitter (veja abaixo ou clique aqui).

Histórico: lesão e derrota engasgada

Blyades e Aspinall já mediram forças em julho de 2022. Na ocasião, porém, com apenas 15 segundos de combate, o prospecto inglês sofreu uma grave lesão no joelho e, consequentemente, perdeu sua primeira luta no UFC. A contusão, além de ter afastado Tom por uma temporada do octógono, culminou no único revés do inglês na entidade. Sendo assim, o histórico direto com Curtis pode ter pesado para que o atual campeão interino dos pesados tenha aceitado de prontidão o desafio do americano.

Don't gotta ask me twice. I'm in https://t.co/YXDzLPIVzI

- Tom Aspinall (@AspinallMMA) March 10, 2024