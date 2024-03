Alex Poatan rechaça desejo de vingar Glover Teixeira contra Jamahal Hill no UFC 300

Dicas de Glover

Apesar disso, Poatan ressalta a importância de ouvir os conselhos e dicas que seu mentor no MMA tem a passar por já ter tido a experiência de medir forças com 'Sweet Dreams' dentro do octógono. Vale lembrar que Glover Teixeira e Jamahal Hill se enfrentaram na última edição do UFC Rio, em janeiro do ano passado, em combate vencido pelo americano na decisão unânime dos juízes e que marcou a aposentadoria do mineiro.

"Eu estou sempre conversando com o Glover, independentemente se ele já lutou o não (com o meu adversário). Mas claro que o Glover sentiu a força ali, é um cara que esteve mais próximo (do Jamahal Hill), então, com certeza, a gente tem que escutar (o que ele tem a dizer) e eu estou fazendo isso", finalizou Poatan.

Ex-campeão do peso-médio (84 kg), Alex Poatan conquistou o cinturão dos meio-pesados em novembro de 2023, ao superar Jiri Prochazka. Agora, em sua primeira defesa de cinturão, o striker paulista terá mais um ex-campeão da divisão pelo caminho: o americano Jamahal Hill, que abdicou de seu título ao se lesionar gravemente no ano passado. O duelo entre eles está previsto para liderar o card centenário do UFC 300, no dia 13 de abril, em Las Vegas.