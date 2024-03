UFC 299: Sean O'Malley apaga fantasma de sua carreira e mantém cinturão

Dando as cartas

Um dos atletas mais respeitados da atualidade no Ultimate, Dustin Poirier mostrou que, apesar de já ter 35 anos de idade, ainda tem muitas garrafas para vender. Na co-luta prinicipal, o norte-americano travou uma verdadeira guerra com a promessa Benoit Saint-Denis e, no fim, acabou nocauteando o francês de forma avassaladora no segundo round, levando o público de Miami ao delírio.

Número três do ranking dos leves (70 kg), Poirier mostrou mais uma vez que segue fazendo parte da brilhante elite de uma das categorias mais disputadas do UFC.

O showman chegou

Ex-campeão do Bellator e um verdadeiro showman, Michael Page estreou no Ultimate com uma grande exibição diante de Kevin Holland. Ao seu estilo, com guarda baixa quase o tempo todo e golpes de entrada e saída extremamente rápidos, 'MVP' se mostrou à vontade no octógono mais famoso do mundo, fez um ótimo primeiro round, passou muito sufoco no segundo e abusou das provocações na última parcial para vencer o atual 13º lugar do ranking dos meio-médios. Promessa de grandes apresentações do atleta da Inglaterrra.

Confira os resultados do UFC 299:

Sean 'Suga" O'Malley venceu Marlon 'Tito' Vera por decisão unânime dos juízes laterais;

Dustin Poirier venceu Benoit Saint-Denis no 2º round por nocaute técnico;

Michael Page venceu Kevin Holland por decisão unânime dos juízes laterais;

Jack Della Maddalena venceu Gilbert Durinho por nocaute técnico no 3º round;

Petr Yan venceu Song Yadong por decisão unânime dos juízes laterais;

Curtis Blaydes venceu Jailton Malhadinho por nocaute técnico no 2º round;

Maycee Barber venceu Katlyn Chookagian por decisão unânime dos juízes laterais;

Mateusz Gamrot venceu Rafael dos Anjos por decisão unânime dos juízes laterais;

Kyler Phillips venceu Pedro Munhoz por decisão unânime dos juízes laterais;

Philipe Lins venceu Ion Cutelaba por decisão unânime dos juízes laterais;

Michel Pereira venceu Michal Oleksiejczuk por finalização aos 1min e 1s do primeiro round;

Robelis Despaigne venceu Josh Parisian por nocaute em apenas 18s do primeiro round;

Assu Almabayev venceu C.J. Vergara por decisâo unânime dos juízes laterais;

Joanne Wood venceu Maryna Moroz por decisão dividida dos juízes laterais.