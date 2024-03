UFC 299: Jaílton Malhadinho é nocauteado e se distancia do cinturão

O duelo que era para ter acontecido em novembro do ano passado, em São Paulo, finalmente saiu do papel neste sábado (9), em Miami, no card do UFC 299. E, mesmo após um bom primeiro round, Jailton 'Malhadinho' não conseguiu passar por Curtis Blaydes e acabou nocauteado no segundo assalto, colocando fim a uma sequência de 15 vitórias e conhecendo o seu primeiro revés dentro do octógono mais famoso do mundo.

Com o resultado negativo, o baiano, número sete do ranking dos pesados do UFC, deverá dar alguns passos para trás na corrida para disputar o cinturão da categoria. Por sua vez, Curtis Blaydes, atual número cinco da lista, se colcoa em rota direta de colisão com o topo da divisão.

A luta

Com cerca de 15 segundos de combate, Malhadinho já deu início ao seu arsenal de quedas para colocar Blaydes no chão. O brasileiro chegou a buscar as costas do norte-americano algumas vezes na tentativa de aplicar um estrangulamento, mas não conseguiu evoluir e ouviu vaias do público local, que queria ver mais ação no octógono. Faltando cerca de 30 segundos para o fim da primeira etapa, Malhadinho mochilou e ameaçou uma finalização, mas o gongo soou.