UFC 299: Gilbert Durinho é nocauteado após bela joelhada em noite ruim para brasileiros

O revés de Durinho decreta uma noite ruim para os brasileiros que subiram no octógono de Miami hoje. Além do atleta de Niterói, Jailton Malhadinho, Rafael dos Anjos e Pedro Munhoz também perderam. Por outro lado, Philipe Lins e Michel Pereira deixaram o octógono com o braço erguido nos duelos que antecederam o card principal.

A luta

Durinho começou acertanto bons chutes e com cerca de um minuto de luta já conseguiu a sua primeira queda. Perto da metade do round inicial, Maddalena assumiu o centro do octógono e passou a dominar as ações, distribuindo combinações e não deixando o seu oponente achar a distância até os últimos segundos, quando o brasileiro encontrou uma nova queda e equilibrou o assalto.

A parcial seguinte foi iniciada com os dois atletas repetindo o que mais se passou nos primeiros cinco minutos, e Durinho novamente partindo para o single leg, mas sem sucesso. O brasileiro acertou uma bonita cotovelada na metade do round, mas o australiano absorveu bem o golpe. Faltando menos de um minuto, Gilbert Burns ainda conseguiu mais uma queda e chegou perto da finalização ao montar nas costas de Maddalena, mas com o gongo soando.

Já os últimos cinco minutos foram de emoções distintas para os dois atletas. No começo, Della Maddalena vinha levando vantagem na trocação e chegou a balançar, mas Durinho agarrou as pernas do australiano e equilibrou o round. O lance capital da luta aconteceu faltando pouco menos de dois minutos, quando o brasileiro tentou novamente entrar nas pernas do seu oponente e Maddalena encaixou excelente joelhada para depois apenas finalizar com golpes no solo até o árbitro encerrar a luta.

Confira os resultados do UFC 299:

Jack Della Maddalena venceu Gilbert Durinho por nocaute técnico no 3º round;

Petr Yan venceu Song Yadong por decisão unânime dos juízes laterais;

Curtis Blaydes venceu Jailton Malhadinho por nocaute técnico no 2º round;

Maycee Barber venceu Katlyn Chookagian por decisão unânime dos juízes laterais;

Mateusz Gamrot venceu Rafael dos Anjos por decisão unânime dos juízes laterais;

Kyler Phillips venceu Pedro Munhoz por decisão unânime dos juízes laterais;

Philipe Lins venceu Ion Cutelaba por decisão unânime dos juízes laterais;

Michel Pereira venceu Michal Oleksiejczuk por finalização aos 1min e 1s do primeiro round;

Robelis Despaigne venceu Josh Parisian por nocaute em apenas 18s do primeiro round;

Assu Almabayev venceu C.J. Vergara por decisâo unânime dos juízes laterais;

Joanne Wood venceu Maryna Moroz por decisão dividida dos juízes laterais.