Michel Pereira embolsa R$ 250 mil por bônus de 'Performance da Noite' no UFC 299

Destaque brasileiro em uma noite ruim para os atletas do país no UFC 299, Michel Pereira foi um dos premiados com o bônus de 'Performance da Noite' no evento realizado no sábado (9), em Miami (EUA). Com isso, o 'Paraense Voador', que ampliou sua boa fase com mais uma vitória, embolsou 50 mil dólares extras (cerca de R$ 250 mil).

Em ação pelo card preliminar do UFC 299, Michel Pereira precisou de um minuto para finalizar seu adversário, o polonês Michal Oleksiejczuk, e garantir sua sétima vitória consecutiva - a segunda desde que subiu para o peso-médio (84 kg). Este foi também o segundo prêmio de Performance da Noite seguido conquistado pelo brasileiro.

Demais ganhadores da Performance da Noite

Além do 'Paraense Voador', outros quatro lutadores foram agraciados com os 50 mil dólares de bônus pelo prêmio de 'Performance da Noite' no UFC 299. Um deles foi o campeão Sean O'Malley, que derrotou Marlon 'Chito' Vera na luta principal e manteve o cinturão dos galos (61 kg).