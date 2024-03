UFC: Entenda por que Malhadinho pode ampliar legado de estrelas brasileiras no peso-pesado

Invicto no Ultimate

No UFC desde fevereiro de 2022, Malhadinho não sabe o que é perder na principal companhia de MMA do mundo. Desde sua estreia, foram seis vitórias. Se somados resultados em outras ligas, o brasileiro vem de 15 triunfos consecutivos. Sua última derrota foi em 2018, quando ainda competia no circuito nacional. Além do cartel acima da média, Jailton tem uma taxa de letalidade quase perfeita no cage - concluiu 19 de suas 20 vitórias no esporte via finalização ou nocaute.

Adaptação física aos pesos-pesados

Apesar de despontar com um futuro brilhante e já ocupar a sétima colocação do ranking, Malhadinho não é um peso-pesado de origem. Surpreendentemente, o atleta de Salvador iniciou sua carreira entre os meio-médios (77 kg) e, com o tempo, foi ganhando massa e subindo de categoria. Após breve passagem pelo peso-médio (84 kg), o brasileiro se firmou entre os meio-pesados (93 kg), divisão pela qual estreou no UFC.

Mas ao enxergar uma oportunidade de acelerar sua guinada entre os pesos-pesados, Malhadinho decidiu migrar para a divisão até 120 kg. Considerado um peso-pesado 'leve' comparado aos seus oponentes, o brasileiro vai, aos poucos, adaptando seu biotipo para competir da melhor forma na categoria. E isso fica evidente pela projeção de pesos atingidos em suas últimas quatro aparições no Ultimate: 98,2 kg; 104,7 kg; 107 kg e nesta sexta-feira (8), 109,3 kg.

Teste de fogo no UFC 299

Após uma rápida ascensão no Ultimate e vindo de duas vitórias em lutas principais na empresa, contra Jairzinho Rozenstruik e Derrick Lewis, respectivamente, Malhadinho terá um teste de fogo no UFC 299 deste sábado (9), em Miami (EUA). Para boa parte dos fãs e imprensa especializada, Curtis Blaydes, seu próximo adversário, representa o maior desafio enfrentado pelo brasileiro até o momento.