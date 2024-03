UFC 299: Michel Pereira finaliza no 1º round e vence a sétima seguida no UFC

Na quarta luta do UFC 299, realizado em Miami (EUA), Michel Pereira subiu no octógono colocando sua sequência de seis vitórias seguidas a prova contra Michal Oleksiejczuk. Com a maior parte da torcida ao seu favor, o brasileiro precisou de menos de 61 segundos para vencer por estrangulamento e anotar sua sétima vitória seguida na organização.

Começando ao seu estilo, Michel não deixou Oleksiejczuk confortável em nenhum momento. Aproveitando a diferença de base de um destro para canhoto, o brasileiro abriu o assalto com uma sequência de dois chutes na costela e viu não demorou para perceber que o rival havia sentido seus ataques.

Poucos momentos depois, o brasileiro repetiu a estratégia e castigou ainda mais o adversário com um direto. A partir daí, foi apenas questão de tempo. Agressivo, Michel Pereira partiu para a luta agarrada ainda em pé, perto da grade, quando encaixou uma justa guilhotina. Em poucos segundos, Oleksiejczuk apagou com o estrangulamento e foi salvo pelo parbitro, que interrompeu o duelo.



Na entrevista após a vitória, Michel levantou o público ao agradecer, em inglês, o carinho dos fãs em Miami. De quebra, ele também pediu para o UFC para que consiga lutar no Brasil em um futuro próximo.