UFC 299: Dos Anjos começa bem, leva a virada e é superado por Mateusz Gamrot

Fazendo seu retorno à categoria dos pesos-leves (70 kg), o brasileiro Rafael dos Anjos até que foi bem no começo do duelo contra Mateusz Gamrot no UFC 299, evento realizado neste sábado (9), em Miami. No entanto, o veterano caiu de rendimento nos assaltos finais e sofreu a virada, perdendo por decisão dos jurados.

O resultado coloca o brasileiro em situação delicada. Próximo de completar 40 anos, Dos Anjos anotou sua terceira derrota nas últimas quatro apresentações que realizou no octógo do Ultimate. Ex-campeão dos leves e ex-desafiante ao título interino dos meio-médios, RDA, que coleciona recordes na organização, revelou recentemente que ainda possui cinco lutas em seu contrato com o Ultimate.

A luta

Gamrot começou o duelo tomando conta do centro do octógono e achando melhor a distância. No entanto, perto do primeiro minuto de combate, RDA acertou uma joelhada forte demais no rosto do polonês e depois ainda conseguiu conectar uma boa direita que deixou o número 6 do ranking bastante desconfortável. O round vinha muito positivo para o brasileiro até que Gamrot condeguiu a queda no terço final, aplicou bons golpes e evitou maiores danos.