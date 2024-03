Sean O'Malley credita internet por ideia de usar shorts rosa no UFC 299

Neste sábado (9), Sean O'Malley subirá no octógono do UFC 299, em Miami (EUA), trajado com shorts rosa para sua primeira defesa de título, contra Marlon Vera. A escolha do inédito uniforme, ao invés do tradicional nas cores preto e dourado utilizado pelos outros campeões da liga, foi feita por 'Sugar' após receber a inspiração da internet.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), O'Malley revelou que a ideia de usar um traje diferente partiu dos próprios fãs do esporte nas redes sociais. Depois de tomar ciência da primeira montagem de uma imagem sua vestindo o uniforme rosa na internet, o campeão peso-galo (61 kg) levou a sugestão para o UFC, que aprovou e colocou a proposta em prática com auxílio da 'Venum', parceira da entidade no fornecimento de material esportivo.

"Foi tão fácil como nocautear Aljo (Aljamain Sterling). Antes disso, eu conseguiria o short rosa, mas eu fui lá e fiz alguns momentos doces acontecerem e me foi concedido o short rosa. Basicamente foram as redes sociais meio que forçaram a barra para isso. Quem quer que seja 'photoshopou' pela primeira vez e colocou o short rosa em mim, e aquela foto se tornou viral. Eu mandei uma foto para o UFC e falei: 'Ei, podemos fazer isso acontecer?'. E eles disseram: 'Vamos ver'", contou O'Malley.