Saiba como assistir o UFC 299, card liderado por Sean O'Malley vs Marlon Vera

Pelo card preliminar, outros cinco atletas brasileiros entram em ação. O peso-pesado Jailton Malhadinho mede forças com Curtis Blaydes, de olho em uma vaga no top 5 da divisão. Já o ex-campeão peso-leve (70 kg) Rafael dos Anjos encara o polonês Mateusz Gamrot, enquanto Michel Pereira faz sua segunda luta no peso-médio (84 kg) da liga contra Michal Oleksiejczuk. O veterano Pedro Munhoz duela com Kyler Phillips, e Philipe Lins terá pela frente Ion Cutelaba.

O UFC Fight Pass transmite a edição de número 299, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início à meia-noite e também será transmitido pelo serviço de streaming do Ultimate. A reportagem da Ag Fight estará atenta e vai realizar a cobertura do evento, através de relatos dos principais confrontos do show.

Confira o card completo do UFC 299:

Sean O'Malley vs Marlon Vera

Dustin Poirier vs Benoit Saint Denis

Kevin Holland vs Michael Page

Gilbert Durinho vs Jack Della Maddalena

Petr Yan vs Song Yadong

Curtis Blaydes vs Jailton Malhadinho

Katlyn Cerminara vs Maycee Barber

Mateusz Gamrot vs Rafael dos Anjos

Pedro Munhoz vs Kyler Phillips

Ion Cu?elaba vs Philipe Lins

Michel Pereira vs Micha? Oleksiejczuk

Robelis Despaigne vs Josh Parisian

C.J. Vergara vs Assu Almabayev

Joanne Wood vs Maryna Moroz