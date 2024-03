De olho em Leon Edwards, Michael Page projeta 'atalho' até o cinturão do UFC

Neste sábado (9), Michael Page faz sua aguardada estreia no Ultimate. E, aos 36 anos, o striker britânico parece ciente de que não tem tempo a perder. Sendo assim, às vésperas de seu combate contra Kevin Holland, no UFC 299, em Miami (EUA), 'MVP', como é conhecido, já fala em metas grandiosas, como uma eventual disputa de cinturão entre os meio-médios (77 kg). Ciente da sua popularidade, o ex-astro do Bellator projeta que seu caminho até o título tende a ser mais curto do que o habitual.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Page prevê que duas vitórias impactantes na nova organização seriam suficientes para lhe garantir o almejado 'title shot'. Disposto a deixar sua marca também na liga presidida por Dana White, MVP admite que tem como objetivo enfrentar o compatriota Leon Edwards, atual campeão da categoria, em um confronto pelo cinturão linear até 77 kg.

"Sim, acredito que sim (meu caminho até o título será mais curto que o habitual). Essa é uma das razões pelas quais eu recebi um oponente como o Kevin (na estreia). Porque é no topo que o UFC me quer. Vencendo essa, continuando pressionando e em frente, conseguindo uma outra grande luta, e aí depois lutar pelo título. (...) Não há ninguém aqui (no UFC) que me inspire a querer lutar contra. Quem estiver na minha frente (vou encarar), é para isso que assinei o contrato. O único que gostaria de enfrentar, até pela magnitude do que ele fez e pelo tamanho que pode se tornar, especialmente no Reino Unido, é o homem com o cinturão atualmente, o Leon Edwards", declarou Michael.