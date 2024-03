Poirier explica motivação para encarar St-Denis em duelo de gerações no UFC 299

Ex-campeão interino e um dos principais nomes do peso-leve (70 kg) do Ultimate, Dustin Poirier sobe no octógono neste sábado (9) para encarar o francês Benoit Saint Denis, no UFC 299, em Miami (EUA). O duelo contra um dos lutadores mais promissores da nova geração difere do que o americano se acostumou nos últimos anos, ao enfrentar atletas renomados, como Conor McGregor duas vezes, mas a motivação, de acordo com 'The Diamond', segue viva.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Poirier - terceiro colocado no ranking peso-leve do Ultimate - apenas ressaltou que existem diferentes tipos de estímulos para cada ocasião. Para o veterano, medir forças com uma jovem promessa como St-Denis serve como uma espécie de combustível para provar que ele ainda faz parte da elite da categoria.

"Ambos os casos motivam do seu próprio jeito. Todos são desafios, óbvio, mas esse é um desafio para provar, para mim mesmo e para as pessoas assistindo, que eu ainda pertenço ao topo (da divisão). Vencer um jovem e faminto lutador. E do outro lado, quando você está enfrentando um grande nome, como um Conor (McGregor), é uma grande oportunidade porque você sabe que o mundo está assistindo", comparou Poirier.