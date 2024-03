Ngannou revela dívida de R$ 1 milhão com Kamaru Usman antes de luta final no UFC

Francis Ngannou é só sorrisos longe do UFC. O camaronês saiu da organização em janeiro de 2023 e assinou um contrato com a PFL em maio do mesmo ano, podendo também competir no boxe. Agora, 'The Predator', que fará sua segunda luta na nobre arte, nesta sexta-feira (8), na Arábia Saudita, ganha bolsas bem maiores para atuar. Contudo, quando ainda integrava o Ultimate, o atleta sofreu na reta final e revelou ter feito uma dívida milionária com um grande amigo.

Quando era campeão peso-pesado do UFC, Ngannou tinha apenas um compromisso restante em seu contrato e optou por não renovar seu vínculo. Na época, o camaronês reclamava do tratamento recebido na empresa, da não liberação para lutar boxe e do salário. Insatisfeito, 'The Predator' chegou a recusar boas propostas do Ultimate para testar o mercado. Ao participar do podcast 'Pound 4 Pound', Francis informou que, ao tomar tal decisão, passou 'aperto' financeiro e ficou devendo 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão) para Kamaru Usman.

"Vocês estavam falando sobre o contrato que recusei. Vocês sabem muito sobre as coisas que recusei na negociação com o UFC na minha última luta. Peguei os 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões) pela minha última luta no UFC, ao invés dos cinco milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) que ofereceram pela mesma luta. Eu estava falido. Na época, eu devia para Usman 200 mil dólares", declarou o o ex-campeão do UFC, em conversa com Henry Cejudo e Usman.