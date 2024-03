Marlon Vera usa exemplo de José Aldo para destronar Sean O'Malley no UFC 299

No sábado (9), Marlon Vera terá a oportunidade de disputar o cinturão peso-galo (61 kg) contra o atual campeão Sean O'Malley, na luta principal do UFC 299, em Miami (EUA). Para alcançar seu objetivo de ocupar o trono da categoria, o equatoriano - conhecido pelo apelido de 'Chito' - recorre a uma lição aprendida através do brasileiro José Aldo.

Em dezembro de 2015, após anos de domínio sobre os pesos-penas (66 kg), Aldo se deixou afetar pelo 'trash talk' do irlandês Conor McGregor e acabou nocauteado em apenas 13 segundos de combate. Diante de um oponente que também é adepto das provocações pré-luta, Chito Vera prega tranquilidade para não cometer o mesmo erro do 'Campeão do Povo'.

"Para mim, não tem nada pessoal (contra o O'Malley). Para mim, tudo são negócios. Eu estou (nisso) pela minha família, estou muito preparado para a luta. Falar, tudo isso (provocações), para mim é uma brincadeira, eu não foco nisso. O melhor exemplo é Aldo vs McGregor. Aldo perdeu a cabeça e queria nocautear. Eu só quero machucá-lo - quero tocar, tocar, tocar...", ponderou Vera.