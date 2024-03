Esquiva Falcão mostra pessimismo em relação a Mike Tyson em luta contra Jake Paul

Na última quinta-feira (7), o mundo dos esportes de combate foi pego de surpresa com o anúncio da luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, programada para acontecer em julho, no Texas (EUA). Como não poderia ser diferente, o sempre atento Esquiva Falcão, um dos principais representantes do Brasil na nobre arte, deu seu parecer sobre o já aguardado duelo envolvendo os lutadores.

Se parte dos fãs se mostrou empolgada com a luta Paul vs Tyson, que vai acontecer em um estádio e será transmitida pela 'Netflix', o mesmo não se pode dizer a respeito do atleta. Utilizando a ferramenta 'Stories', em sua conta oficial no 'Instagram', Esquiva escancarou o pessimismo em relação ao que o veterano pode apresentar em ação no ringue. Vale pontuar que 30 anos separam 'Iron Mike' do youtuber (57 contra 27). Portanto, por mais que seja fã do ex-campeão do peso-pesado, o brasileiro aponta que o duelo tem um favorito claro, no caso Jake, e frisa que os fatores idade e físico vão decidi-lo.

"O Mike Tyson não é mais o que a gente conhece, de 20 anos, aquele cara que ia para dentro. Hoje, o Tyson está com 60 anos, é muito diferente. Ele não tem a mesma explosão, o mesmo preparo de um moleque de 20 anos. Ele continua sendo uma lenda, mas vai lutar contra o Jake Paul, que está em um momento bom na carreira, é novo. É difícil. Sou muito fã do Tyson, mas não dá mais para ele fazer os movimentos de anos atrás. O Tyson continua sendo Tyson, é uma lenda do boxe, mas não dá mais para ele. Jake Paul é um menino novo e vai ganhar a luta. 'Ah mas é o Mike Tyson'. O Tyson com 60 anos. Não o de 20. A gente o vê como se tivesse 20 anos, como o demolidor, o leão, mas coloquem os pés no chão. Hoje, ele tem 60. Treino é treino, luta é luta", declarou o atleta.