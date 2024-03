Em pesagem-relâmpago, atletas do UFC 299 confirmam card recheado de estrelas em Miami

A pesagem oficial do UFC 299 foi mais rápida do que de costume. Após mudança estipulada pela Comissão Atlética da Flórida, a cerimônia desta sexta-feira (8) ficou restrita a apenas uma hora de duração, metade do tempo normalmente utilizado para que os lutadores encarem a balança.



E apesar desta diferença, nenhuma grande surpresa foi vista na cidade de Miami (EUA). Todos os 28 atletas escalados para este estrelado show confirmaram suas marcas sem grandes dificuldades e avançaram para o card deste final de semana. Inclusive, a pesagem contou com a presença de Merab Dvalishvili, que foi convocado como reserva para a luta principal do evento.



Sem a libra de tolerância para lutas válidas pelo cinturão, tanto Merab quanto Sean O'Malley e Marlon Vera, estrelas principais do evento, cravaram a marca de 61.2 kg e confirmaram suas lutas. A disputa, válida pelo cinturão dos pesos-galos, será uma revanche. No primeiro encontro entre eles, o atleta equatoriano venceu por nocaute técnico, naquela que representa a única derrota de O'Malley até hoje.

Esquadrão brasileiro

Com seis brasileiros em ação no card do UFC 299, o principal destaque ficou pelo retorno de Gilbert Burns, o Durinho. Sem lutar desde maio do ano passado, quando lesionou o ombro, o carioca bateu 77.5 kg na balança, cerca de 200 gramas a mais do que o rival Jack Della Maddalena.



A disputa coloca frente a frente os atletas números quatro e onze da divisão dos meio-médios e deve colocar o vencedor em rota direta de colisão com os principais nomes da categoria. Ex-desafiante ao título, o brasileiro, de 37 anos, precisa vencer para manter vivo o sonho de ter uma nova chance de disputar o cinturão do evento.



Além de Burns, nomes como Jaílton Malhadinho, Michel Pereira e Rafael dos Anjos também confirmaram suas presenças no show sem problemas nas divisões dos pesos-pesados, médios e leves, respectivamente.

Confira o peso dos atletas do UFC 299:

Sean O'Malley (61.2 kg) vs (61.2 kg) Marlon Vera

Dustin Poirier (70.7 kg) vs (70.3 kg) Benoît Saint

Kevin Holland (77.3 kg) vs (77.3 kg) Michael Page

Gilbert Durinho (77.5 kg) vs (77.3 kg) Jack Della Maddalena

Petr Yan (61.2 kg) vs (61.7 kg) Song Yadong

Curtis Blaydes (116.5 kg) vs (109.3 kg) Jailton Malhadinho

Katlyn Cerminara (56.7 kg) vs (56.7 kg) Maycee Barber

Mateusz Gamrot (70.7 kg) vs (70.7 kg) Rafael dos Anjos

Pedro Munhoz (61.2 kg) vs (61.2 kg) Kyler Phillips

Ion Cu?elaba (93 kg) vs (93.4 kg) Philipe Lins

Michel Pereira (84.3 kg) vs (83.9 kg) Micha? Oleksiejczuk

Robelis Despaigne (118.3 kg) vs (120.6 kg) Josh Parisian

*C.J. Vergara (57.6 kg) vs (57.1 kg) Assu Almabayev

Joanne Wood (56.7 kg) v (57.1 kg) Maryna Moroz