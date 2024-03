E o UFC Rio? Borrachinha mostra preferência por lutar em Las Vegas

Ao que parece, os fãs brasileiros podem ficar sem ver mais um grande nome do MMA do país em ação no UFC 301, show programado para acontecer em maio, no Rio de Janeiro. Depois de Gilbert 'Durinho' e Jailton 'Malhadinho', que atuam no UFC 299, neste sábado (9), e Alex 'Poatan' e Charles 'Do Bronxs', que entram em ação no UFC 300, em abril, agora é Paulo 'Borrachinha' que se distancia do evento 'em casa'.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o mineiro revelou que foi procurado e convidado, possivelmente pela alta cúpula do UFC, para integrar a atração do Brasil. No entanto, Paulo mostra preferência por atrasar seu retorno ao octógono em um mês para atuar em um evento de maior porte da organização. De todo modo, o cenário ainda não está definido, portanto, o sonho de uma parcela dos fãs locais de assistir o atleta de perto segue vivo.

"Me chamaram para lutar no Rio, mas Las Vegas parece melhor, em junho", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'X'.