Dana White anuncia Alexa Grasso e Valentina Shevchenko como treinadoras do TUF 32

A já grandiosa rivalidade recente entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko vai ganhar um capítulo inédito. Após se enfrentarem duas vezes dentro do octógono em 2023, as competidoras serão adversárias novamente, mas em funções diferentes. Afinal de contas, as pesos-moscas (57 kg) foram escaladas pelo UFC para serem as treinadoras e liderarem a 32ª edição do programa 'The Ultimate Fighter'.

A novidade foi anunciada pelo presidente do Ultimate, Dana White, nesta sexta-feira (8), através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Na função de líderes e treinadoras de suas respectivas equipes, Grasso e Shevchenko terão que auxiliar atletas que buscam, através do reality show, uma forma de mudar a carreira de patamar e ingressarem no UFC. O TUF 32 tem estreia prevista para o dia 4 de junho. Na edição anterior, Conor McGregor e Michael Chandler foram os protagonistas.

"E aí, pessoal. Acabamos de confirmar as treinadoras da 32ª edição do The Ultimate Fighter. Será a atual campeã peso-mosca do UFC Alexa Grasso e a ex-campeã Valentina Shevchenko. Grasso se tornou a primeira mexicana campeã do UFC após derrotar a Shevchenko e a última luta delas terminou em um empate. Antes dessas últimas duas lutas, Valentina defendeu com sucesso o cinturão por sete vezes. O show tem estreia prevista para o dia 4 de junho. Não preciso nem dizer que são duas das mulheres mais duronas no mundo, então deve ser uma edição bastante divertida", revelou Dana.