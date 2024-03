Campeão O'Malley se desentende com rival nos bastidores do UFC 299; veja

Neste sábado (9), na Flórida (EUA), Sean O'Malley, campeão do peso-galo (61 kg) do Ultimate, coloca o título em jogo pela primeira vez contra Marlon Vera, mas não se preocupa apenas com seu velho conhecido. Na última quinta-feira (7), ao participar da coletiva de imprensa pré-UFC 299, o americano pôde reviver a rivalidade com Petr Yan, em um encontro nada amigável nos bastidores (veja abaixo ou clique aqui).

Após a cerimônia, O'Malley e o russo discutiram. Por sorte, a equipe de segurança, percebendo o 'clima ruim' entre os profissionais, ficou a postos para interferir, caso o pior acontecesse. Durante a coletiva de imprensa, o campeão dos galos provocou Yan. Como o atleta perdeu três lutas seguidas, 'Sugar' cravou que uma possível nova derrota do mesmo no UFC 299 o deixará próximo do Bare Knuckle FC, liga de boxe sem luvas.

A luta O'Malley vs Yan no UFC

Tops do peso-galo, O'Malley e Yan se estranhavam constantemente e de forma pública. Em 2022, os atletas, enfim, se enfrentaram. Na ocasião, o americano venceu o ex-campeão da categoria por decisão dividida, resultado que gerou polêmica e intensificou a rivalidade entre eles.