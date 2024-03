Campeão O'Malley projeta vitória contra Vera em diferentes cenários no UFC 299

Diferença entre a 1ª luta e a revanche

Os quase quatro anos entre o primeiro embate entre eles e a revanche, a ser disputada neste sábado, fizeram com que Sean O'Malley e Chito Vera chegassem para o confronto do UFC 299 com uma nova versão de cada um dentro do cage, especialmente no quesito experiência. Para o campeão, essa mudança traz a confiança de que o resultado final também será diferente.

"Três anos e meio depois, nós dois erámos jovens guerreiros, agora nós somos dois homens. Nós dois estamos nessa posição por uma razão, as estrelas se alinharam e chegou a hora de refazer isso (a luta)", concluiu o americano.

No primeiro duelo entre Sean O'Malley e Marlon Vera, em agosto de 2020, o equatoriano levou a melhor, por nocaute técnico, se aproveitando de uma lesão na perna sofrida pelo rival. Desde então, o americano trata o revés como 'obra do acaso'. Agora, sob posse do cinturão peso-galo do UFC, 'Sugar' pode vingar sua derrota e, de quebra, consolidar seu reinado na categoria com sua primeira defesa de título.