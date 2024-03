Bambam cobra de Popó luta de boxe contra Belfort: "Pare de correr"

Tudo indica que Vitor Belfort tem um aliado em sua saga para lutar boxe contra Acelino Popó. Recentemente, Kleber Bambam, que estreou no esporte e foi derrotado em segundos pelo ex-campeão da nobre arte, em fevereiro, em São Paulo, fez questão de cobrar publicamente do carrasco a realização do duelo com 'The Phenom' no ringue.

Utilizando a ferramenta 'Stories', em sua conta oficial no 'Instagram', Kleber aproveitou a 'perseguição' de Belfort para provocar Popó. De acordo com o influenciador, o ícone da nobre arte se esquiva do possível combate com o ex-campeão do UFC por temê-lo. Vale pontuar que, de 2022 para cá, Acelino enfrentou Whindersson Nunes, José Pelé Landy, Junior Dublê e Bambam, em lutas de boxe com caráter de exibição e ficou em evidência. Portanto, o empresário aponta que o baiano não visa se desafiar contra Vitor, que se destaca pela explosão e pelo poder.

"Popó, pare de correr do Vitor. Pega essa luta com o Belfort. Você é um campeão, ele é um campeão. Eu sou o cara que nunca subiu no ringue e fui com você. Luta com o Vitor e eu com o Whindersson Nunes. Vamos dar esse show para o país todo de uma vez só, em dezembro. Pega essa luta aí, Popó. Luta com o Vitor e eu luto com Whindersson", declarou o empresário.