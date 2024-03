St-Denis promete luta 'mais violenta de 2024' contra Poirier no UFC 299

Neste sábado (9), na Flórida (EUA), Benoit Saint Denis tem um teste e tanto pela frente. No 'co-main event' do UFC 299, o francês, um dos principais nomes da nova geração do peso-leve (70 kg), medirá forças com o experiente Dustin Poirier, um dos integrantes mais renomados da categoria, no maior compromisso de sua carreira. E 'God of War' mostra ter consciência do que o embate representa para o seu futuro, os fãs e para a divisão.

Vale destacar que parte da comunidade do MMA aponta a luta entre 'The Diamond' e o europeu como a verdadeira atração principal do show, por conta do estilo agressivo e empolgante dos atletas em ação. E Saint Denis alimenta tal expectativa. Empolgado, o francês adianta que espera por uma verdadeira batalha no octógono e frisa que o encontro com Poirier tem tudo para ser inesquecível, sendo o destaque da atual temporada.

"Meu objetivo era me tornar o melhor guerreiro e a melhor versão de mim mesmo. Ainda estou neste caminho. O co-main event será a luta da noite e a luta mais violenta de 2024", declarou o lutador, ao participar do programa 'Countdown' para o UFC 299, disponível no canal oficial da empresa no 'YouTube'.