Presepada! Lutador sofre nocaute bizarro em evento da PFL em Paris; veja

Um momento bizarro roubou a cena durante o card preliminar do 'PFL Europe 1' (2024), evento realizado nesta quinta-feira (7), em Paris (FRA). Em um confronto de pesos-pesados, Islem Masraf precisou de apenas dez segundos para nocautear Mickael Groguhe, que optou por iniciar a luta de forma inexplicavelmente passiva (veja abaixo ou clique aqui).

Logo após o comando do árbitro central Marc Goddard para o começo do combate, Groguhe caminhou de forma lenta e com a guarda baixa em direção ao seu rival, que adotou uma postura mais condizente com a ocasião. Com a brecha aberta pela linguagem corporal desleixada do seu adversário, Masraf soube aproveitar a oportunidade e conectou um chute na cabeça de Mickael, levando-o imediatamente à lona, onde completou o serviço com alguns socos até a interrupção do juiz.

Currículos dos lutadores

Com o resultado desta quinta-feira, Islem Masraf manteve a sua invencibilidade no MMA profissional. O peso-pesado francês agora soma três vitórias - todas pela via rápida - e nenhuma derrota. Por sua vez, Mickael Groguhe sofreu seu segundo revés por nocaute em cinco lutas disputadas na modalidade (3-2).