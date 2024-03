Popó reforça interesse em lutar boxe contra Jake Paul

Aos 48 anos, Acelino Popó segue fazendo estrago no boxe, já que, atualmente, disputa lutas com caráter de exibição contra influenciadores. Em fevereiro, em São Paulo, o ex-campeão da modalidade precisou de apenas 36 segundos para nocautear Kleber Bambam e já deixou claro seu interesse em medir forças com Jake Paul na sequência.

Tanto que, após vencer o influenciador, Acelino desafiou o americano para uma luta de boxe e provocou, questionando sua coragem. Decidido a enfrentar o youtuber, o brasileiro se posicionou novamente. Como 'The Problem Child' venceu mais um compromisso na nobre arte, via nocaute no primeiro round, no último sábado (2), Popó foi curto e grosso. Através da ferramenta 'Stories', em sua conta oficial no 'Instagram', o veterano publicou uma foto do alvo, colocando uma mira no meio do seu rosto. Sendo assim, tudo indica que o baiano não desistirá da ideia de 'executar' Jake no ringue.

Registro de 'Popó' no boxe

Acelino Popó Freitas, de 48 anos, é um dos principais ícones da nobre arte no Brasil em todos os tempos. Em sua carreira, o baiano construiu um cartel composto por 41 vitórias, sendo 34 por nocaute, e duas derrotas, foi campeão mundial dos super-penas da WBO (Organização Mundial de Boxe), WBA (Associação Mundial de Boxe) e do peso-leve da WBO.