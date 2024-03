Michel Pereira critica "frescura" de rivais e prevê dificuldade no peso-médio do UFC

Solução

O cenário, caso se concretize, não seria uma novidade para o 'Paraense Voador', que já passou por uma situação parecida quando atuava entre os meio-médios. Portanto, com conhecimento de causa, Michel aponta qual seria a solução para resolver este impasse criado por alguns de seus colegas de profissão.

"(A forma de resolver isso) é os caras terem mais coragem, parar de estrelismo. Hoje tem muito isso, os caras querem escolher com quem luta. Os top 10 não querem lutar com os top 15, aí fica nessa fuleiragem, quer lutar só com quem está embaixo. É o jogo, os caras estão fazendo certo, mas quem está para cima, que está começando agora na categoria, sofre com isso", opinou Pereira.

Vindo de seis vitórias consecutivas, sendo a última delas já pelo peso-médio, Michel Pereira retorna ao octógono mais famoso do mundo neste sábado com a missão de manter sua sequência positiva e, quem sabe, se aproximar de uma vaga no ranking, o que facilitaria sua caminhada futura na divisão até 84 kg do Ultimate. Porém, como Michal Oleksiejczuk também não faz parte do top 15, um triunfo do 'Paraense Voador' pode não ser o suficiente para ascender na categoria.