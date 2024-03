Malhadinho antecipa intenção de pedir 'title shot' em caso de vitória no UFC 299

Uma das maiores esperanças do MMA brasileiro na atualidade, Jailton 'Malhadinho' volta ao octógono mais famoso do mundo neste sábado (9), para encarar Curtis Blaydes, no UFC 299, em Miami (EUA). Ainda invicto na organização, o peso-pesado baiano vai em busca de sua sétima vitória consecutiva no Ultimate e, com isso, se aproximar do seu principal objetivo: a disputa pelo título da categoria.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, 'Malhadinho' analisa as possibilidades sobre seu futuro e adianta que pretende pedir uma oportunidade de lutar pelo cinturão dos pesados em caso de novo triunfo no UFC. Vale lembrar que o brasileiro ocupa atualmente a sétima colocação no ranking da categoria, enquanto Blaydes faz parte do top 5.

"Acho que (uma vitória no sábado) me colocaria como reserva de Jon Jones e Tom Aspinall, caso aconteça (essa luta), ou com o próprio Tom Aspinall. Quando eu finalizar ou nocautear Blaydes, eu vou pedir essa oportunidade a Dana White. Minha meta é essa (disputar o cinturão), tomara que eu consiga esse ano. Mas se não for esse ano, vai ser ano que vem", projetou Jailton.