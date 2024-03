Kevin Holland promete 'amassar' estrela do Bellator no UFC 299: "Mais uma morte"

Uma das principais estrelas do Bellator nos últimos anos, Michael Page tem seu debute no Ultimate marcado para este sábado (9). Mas se depender de Kevin Holland, seu oponente na ocasião, o 'MVP', como é conhecido, não começará sua trajetória na 'nova casa' com o pé direito. Confiante, o meio-médio (77 kg) americano prometeu 'amassar' o estreante no UFC 299, com sede em Miami (EUA).

Em entrevista à 'ESPN' americana, o falastrão americano questionou as credenciais de Page por ser oriundo de uma organização diferente do Ultimate. Dono de um estilo único - sobretudo na trocação - 'MVP' desponta com um cartel de 21-2 como no MMA profissional. Os números, porém, não parecem impressionar Holland, que planeja transformá-lo em mais uma de suas vítimas no esporte.

"Ele não é um cara (nível) do UFC, é um cara (nível) do Bellator. Se eu quisesse enfrentar os caras do Bellator, eu teria ido para o Bellator. Estou no UFC. Me parece bom, bem-vindo à festa. Espero que depois que eu amassar ele, ele nem esteja mais aqui, vá direto para outra organização fazer o lance dele. É um corpo, é isso que ele é. Não é um pagamento maior, não é uma subida no ranking, é apenas um corpo. É mais uma morte para adicionar à lista de caça. Apenas isso", declarou 'Trailblazer', como é conhecido.