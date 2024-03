Hall da Fama do UFC, Urijah Faber retorna ao MMA em maio

Carreira de Faber no MMA

Oriundo do wrestling, Urijah Faber fez sua estreia como profissional no MMA em 2003. Durante sua carreira, o americano acumulou 35 vitórias e 11 derrotas. Seu auge veio durante sua passagem pelo WEC, que posteriormente foi incorporado pelo UFC. Na organização, 'The California Kid' foi campeão peso-pena (66 kg) e defendeu seu título em múltiplas oportunidades.

Em quase uma década de UFC, no entanto, Faber nunca conseguiu conquistar um cinturão da entidade, sendo derrotado nas quatro oportunidades que teve de lutar pelo título do peso-galo (61 kg). Apesar disso, pelos serviços prestados, o americano foi incluído no Hall da Fama do Ultimate em 2017.

