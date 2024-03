Cory Sandhagen impõe condição para remarcar luta com primo de Khabib no UFC

No dia 5 de agosto de 2023, Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov fariam a luta principal do UFC Nashville. À época, porém, a poucas semanas do evento, o combate foi cancelado devido a uma lesão no ombro sofrida pelo primo de Khabib. Meses após o imbróglio, 'Sandman', como é conhecido, parece disposto a remarcar o duelo contra o wrestler russo, invicto no MMA, mas sob uma condição: um passaporte para uma disputa de cinturão dos pesos-galos (61 kg).

Número 3 do ranking e embalado por três vitórias seguidas, o americano é forte candidato para competir pelo título em breve. No entanto, sem luta marcada, Cory vive uma espécie de 'limbo' na carreira. Sendo assim, enfrentar e eventualmente desbancar o temido primo de Khabib, décimo colocado da divisão e dono de um cartel de 17-0, pode ser primordial para suas pretensões futuras.

"Não tenho problema em lutar com o Umar, especialmente se eles (UFC) me disserem que é por uma vaga como desafiante número 1. Se eles estão com essa expectativa sobre ele, então sim, vamos fazer isso. Decidir quem deveria lutar pelo cinturão em seguida e aí consolidar isso para mim, para que não haja mais dúvida se deveria ser eu ou outra pessoa. Se eu vencer a próxima contra o Umar, não há absolutamente argumento algum que indique que eu não deveria lutar pelo cinturão na sequência", explicou o americano, em entrevista ao 'CBS Sports'.