Treinador faz previsão ousada para Poirier vs St-Denis no UFC 299: "Luta do Ano"

Neste sábado (9), o UFC desembarca em Miami, na Flórida (EUA), para promover a edição de número 299. Com um card repleto de grandes nomes e confrontos, um duelo em especial promete entregar um espetáculo digno de uma candidata a 'Luta do Ano'. Pelo menos é o que aposta Mike Brown, um dos treinadores da equipe 'American Top Team'.

Em declaração ao programa 'UFC Embedded', o treinador principal de Dustin Poirier destacou o potencial do 'co-main event' do UFC 299, que colocará frente a frente seu atleta, ex-campeão interino do peso-leve (70 kg), e o francês Benoit Saint Denis, membro da nova geração de promessas da categoria. Na visão de Brown, o estilo de luta dos dois competidores praticamente garante que o confronto será eletrizante.

"Eu estou confiante sobre sábado a noite. Vai ser outra (luta) maluca, outra luta louca, selvagem, maníaca. Dustin não tem um osso chato em seu corpo, ele vai para 25 minutos duros e não para. Benoit Saint Denis é o mesmo tipo de lutador. Eu não acho que isso vai longe, eu prevejo que será outra luta do tipo 'Luta do Ano', com certeza. Vai ser estressante como um treinador, mas uma joia para os fãs", analisou o treinador de Dustin Poirier.