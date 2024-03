Presidente da PFL cogita esperar até 2025 por estreia de Francis Ngannou

Contratado com status de estrela, em maio do ano passado, Francis Ngannou ainda não fez sua estreia pela PFL - em grande parte por conta da aparente prioridade que o ex-campeão do UFC tem dado à sua carreira no boxe. Mesmo com a longa espera, a alta cúpula da liga mostra tranquilidade com a situação e prega paciência.

Em entrevista ao 'The MMA Hour', Donn Davis - presidente da PFL - descartou qualquer insatisfação com a demora na definição sobre a estreia de Ngannou pela liga. O dirigente, inclusive, exaltou o trabalho feito pelo gigante camaronês, que vem se destacando no boxe, e admitiu que, se necessário, pode aguardar até o próximo ano para ter o ex-campeão peso-pesado do UFC de volta ao MMA.

"Eu sempre gosto de dizer: qual é o pior cenário aqui? Pior cenário, nós temos a maior luta de MMA em fevereiro de 2025 com Francis. Esse é o nosso pior cenário? Conta comigo! Que nós temos o maior lutador do mundo? Me inscreva para isso. Que ele chocou o boxe e está abrindo a PFL África para nós? Me inscreva para isso", afirmou Donn Davis.