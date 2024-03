Michael Page elogia grandeza do UFC em comparação com Bellator: "Mais profissional"

Um dos atletas mais populares do Bellator na última década, Michael Page está habituado ao estrelato. Mas mesmo com o histórico de sucesso no MMA, o striker inglês admite que se impressionou com a magnitude do Ultimate. Às vésperas de sua estreia na liga presidida por Dana White, 'MVP', como é conhecido, elogiou o alcance da empresa em comparação com a sua 'antiga casa'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Page, que entra em ação no UFC 299 deste sábado (9), em Miami (EUA), destacou que os processos pré-luta são similares aos quais estava acostumado no Bellator. No entanto, o 'showman' admitiu que se deu conta da grandeza do Ultimate quando passou a conceder entrevistas para países de todos os cantos do mundo. Entusiasmado, MVP projeta que sua aventura na organização tende a atrair mais olhares para sua carreira.

"Sim (é diferente), mas há alguns elementos que são iguais (ao Bellator). É um processo similar (antes da luta), mas sinto que é bem mais. É mais organizado, feito de forma mais profissional e suave. Você percebe - você sabe o quão grande o UFC é. Mas quando estamos fazendo coisas com a imprensa, estamos produzindo conteúdo para o Japão, Austrália, Brasil. Eu esqueci o quão grande o UFC é para o mundo. É emocionante. A sensação é de estar sendo visto por vários novos olhares", comparou Page.